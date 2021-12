Nachfrage nach Karpfen zu Silvester steigt in Niedersachsen

Karpfen (M) liegt zum Verkauf bereit. Foto: Philipp Schulze/dpa

Eschede (dpa/lni) – Kurz vor Silvester herrscht bei den Karpfenzüchtern in Niedersachsen Hochbetrieb. Denn dieser Fisch erfreut sich großer Beliebtheit. «Der Karpfen ist ein ökologisch wertvolles Lebensmittel, da die Produktion sehr nachhaltig ist», sagt Züchter Torben Heese, Inhaber der Teichwirtschaft Aschauteiche. Der Fisch sei regional, ein Naturprodukt und habe den Vorteil, dass das grätengeschnittene Filet fast grätenfrei ist.

«Tatsächlich ist die Nachfrage so groß, dass wir eigentlich immer zu wenig Fische haben», erklärt Heese. Es gebe zudem auch viele Verluste durch Otter, Seeadler, Kormoran und Fischadler – alle würden mitfressen. Die Preise seien leicht gestiegen, da die Nachfrage größer sei und es weniger Karpfen gebe.

Die Teichwirte in Niedersachsen rechnen mit einem guten Geschäft. Anders als in den trockenen und heißen Sommern in den vergangenen Jahren seien die Wachstumszahlen dieses Jahr sehr zufriedenstellend, sagt Christina Hiegel von der Landwirtschaftskammer in Hannover. Die Nachfrage nach regional erzeugten Karpfen habe leicht zugenommen – und übersteige das Angebot.

