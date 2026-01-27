Nachbarn retten Person aus Feuer – zwei Verletzte

In der brennenden Wohnung befanden sich zwei Menschen – beide wurden bei dem Feuer verletzt. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover verletzt worden. Der Brand brach am Dienstag im dritten Stock in einer Wohnung aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Personen wurden aus der Wohnung gerettet – eine von einem Nachbar, die andere von der Feuerwehr.

Rettungskräfte brachten beide Bewohner verletzt ins Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Auch Schadenshöhe und Brandursache waren vorerst nicht bekannt. Feuerwehrleute löschten den Brand noch am Dienstag. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei vorerst nicht bewohnbar.