Nachbarin von Christina Block als Zeugin geladen

Im Prozess gegen Christina Block, ihren Lebensgefährten Gerhard Delling (zweiter von links) und fünf weitere Angeklagte geht es seit mehr als 40 Verhandlungstagen um die Frage, ob die Mutter ihre Kinder vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark illegal zurückholen ließ. (Archivbild) Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Hamburg (dpa) –

Im Hamburger Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block ist am Dienstag (ab 9.30 Uhr) eine Nachbarin der Mutter als Zeugin geladen. Sie soll von ihren Beobachtungen zum Umgang der Mutter mit den Kindern berichten, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Nach Angaben von Nebenklagevertreter Philip von der Meden hatte sich die Frau bei ihm gemeldet, woraufhin er beantragte, sie als Zeugin zu hören. Von der Meden vertritt Blocks Ex-Mann Stephan Hensel, der in dem Verfahren Nebenkläger ist.

Sollte die Zeit reichen, will die Strafkammer am Landgericht nach Angaben einer Sprecherin außerdem einen Hamburger Kriminalbeamten zu dem Geschehen Anfang 2024 befragen. Die für das Verfahren entscheidenden Vernehmungen von Beschuldigten aus Israel können wegen des Iran-Kriegs weiterhin nicht stattfinden.

Christina Block (52) soll eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben, zwei ihrer Kinder vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. Der damals zehnjährige Junge und das 13-jährige Mädchen waren in der Silvesternacht 2023/24 gewaltsam nach Süddeutschland gebracht worden. Ihre Mutter holte sie von dort nach Hamburg. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet, den Auftrag zur Entführung erteilt zu haben.

Sechs weitere Angeklagte

Sie und ihr Ex-Mann haben vier gemeinsame Kinder. Die beiden jüngsten hatte der Vater nach einem Wochenendbesuch 2021 bei ihm nicht wie vereinbart zurückgebracht. Er erhob Gewaltvorwürfe gegen die Mutter, die diese bestreitet.

In dem aktuellen Verfahren gibt es sechs weitere Angeklagte. Darunter ist Blocks Lebensgefährte, der Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (66). Auch er bestreitet, etwas Unrechtes getan zu haben. Angeklagt ist ferner ein Israeli, der seine Beteiligung an der Entführung gestanden hat.