Nachbarin entdeckt Leiche – 38-Jähriger in U-Haft

Ritterhude (dpa/lni) –

Ein 38-Jähriger wird verdächtigt, in einer Wohnung in Ritterhude (Landkreis Osterholz) einen 32 Jahre alten Mann getötet zu haben. Eine Nachbarin hatte am Dienstagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie den Toten entdeckt hatte. Sie hatte in der Wohnung nach dem Rechten geschaut, weil dort über einen längeren Zeitraum dauerhaft Licht gebrannt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Als Tatverdächtiger wurde der 38-Jährige ermittelt. Ein Richter erließ am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.