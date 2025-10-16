Nachbar mit Schreckschusswaffe bedroht

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein Mann soll seinen Nachbarn in Salzgitter mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 54-Jährige soll seinem Kontrahenten die Waffe an die Schläfe gehalten haben, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Warum der Streit unter den Nachbarn am Mittwochabend eskalierte, ist unklar. Der 54-Jährige war laut Polizei betrunken und bedrohte seinen Nachbar im Hausflur. Die Ermittler fanden in der Wohnung des Angreifers weitere Waffen – darunter Schwerter, Degen und Messer. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und prüft mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz.