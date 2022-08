Nach zwei Jahren Pause: Hamburger Cyclassics mit Stars

Hamburg (dpa) –

Nach zwei Jahren Corona-Pause werden am Sonntag (11.20 Uhr) in Hamburg die Cyclassics der Radsportler mit hochkarätiger Besetzung wieder ausgetragen. Der belgische Alleskönner Wout van Aert führt das Feld für das Rennen über 204,7 Kilometer an. Aber auch die beiden Tour-Etappensieger Jasper Philipsen (Belgien) und Fabio Jakobsen (Niederlande) dürften bei einem Massensprint gute Chancen haben. Aus deutscher Sicht wäre bei einer Sprint-Entscheidung am ehesten mit dem gebürtigen Bocholter Phil Bauhaus zu rechnen. Den letzten deutschen Sieg landete 2015 André Greipel.