Nach zuvor vier Niederlagen: Baltic Hurricanes holen Sieg

Kiel (dpa/lno) – Die American Footballer der Kiel Baltic Hurricanes haben ihren ersten Sieg in der neuen Saison der German Football League verbucht. Nach zuvor vier Niederlagen gelang der Mannschaft von Cheftrainer Timo Zorn am Samstag ein 34:31 (13:7/7:10/6:14/8:0) gegen die Lions aus Braunschweig. 465 Zuschauer sahen den Erfolg auf der Anlage an der Moorteichwiese, nachdem zum ersten Mal in dieser Spielzeit Fans erlaubt waren.

«Wir haben es heute geschafft, unsere Leistung über vier Quarter abzurufen und nicht nur phasenweise», betonte Zorn. «Es ging die letzten Wochen stetig ein Stück voran, und heute hat sich die Mannschaft dafür belohnt», fügte der Coach hinzu.

Die Entscheidung fiel im letzten Spielabschnitt. Nach einem 26:31-Rückstand sorgten Quarterback Joe Germinerio mit einem Touchdown und Benedikt Englmann mit einer Two-Point-Conversion für die 34:31-Führung der Gastgeber, die bis zum Ende hielt.

© dpa-infocom, dpa:210704-99-252890/2

