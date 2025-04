Nach Zug-Evakuierung – Stellwerk wieder befahrbar

Mehrere Störungen beeinträchtigen den Zugverkehr in Hamburg. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Evakuierung eines Zuges wegen einer technischen Störung in Hamburg kommen die Arbeiten am defekten Stellwerk zum Ende. Bereits seit 14.00 Uhr könne das Werk wieder befahren werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Von Einschränkungen waren demnach die Züge des RE 1 und die Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Büchen betroffen. Nach Verspätungen von bis zu 100 Minuten erreichen diese nun nach und nach wieder ihren alltäglichen Rhythmus.

Am Samstagabend war den Angaben der Bahn zufolge ein Regionalexpress aus Rostock vor dem S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet zum Stehen gekommen. Die Feuerwehr half nach eigenen Angaben den rund 800 Reisenden den Zug zu verlassen. Die Fahrgäste wurden mit Bussen zum Bahnhof Billwerder-Moorfleet weiterbefördert. Zuvor berichteten bereits mehrere Medien.

Reisende, die mit dem RE 8 in Richtung Lübeck oder dem RE 81 in Richtung Bad Oldesloe fahren wollen, müssen hingegen weiterhin mit Verspätungen von bis zu 60 Minuten rechnen. Dort gibt es laut der Bahn eine Störung an einem Signal – wann diese Reparaturen abgeschlossen sind, konnte der Sprecher bisher nicht sagen.