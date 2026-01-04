Nach Winterchaos: Kieler Buslinien nehmen Betrieb wieder auf

Kiel (dpa/lno) –

Nach der wetterbedingten Einstellung des Busverkehrs nimmt die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) den Betrieb wieder schrittweise auf. Zunächst sind die Linien 11, 34 und 62 wieder unterwegs, in Kürze sollen auch die Linien 43 und 51 den Fahrbetrieb aufnehmen, wie die KVG mitteilte.

Am Morgen hatte das Unternehmen noch erklärt, dass die Straßen stark vereist seien und eine gefahrlose Wiederaufnahme des Busverkehrs daher nicht möglich sei. «Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Lage aufgrund der Straßensituation für viele Stunden anhalten wird», hieß es auf der Internetseite der KVG.

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, testet die KVG die Straßenverhältnisse im Halbstundentakt. Die Verkehrsgesellschaft bittet Fahrgäste, sich auf mögliche Verspätungen und Unregelmäßigkeiten einzustellen und ihre Fahrten entsprechend zu planen.