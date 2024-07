Nach weltweiten IT-Ausfällen: UKSH arbeitet wieder normal

Kiel/Lübeck (dpa/lno) –

Nach einer großflächigen technischen Störung am Freitag läuft das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein an den Standorten in Kiel und Lübeck wieder im Normalbetrieb. Durch die weltweiten Störungen aufgrund eines fehlerhaften Software-Updates eines IT-Sicherheitssystems des Herstellers Crowdstrike seien sämtliche IT-Dienste des Krankenhauses beeinträchtigt gewesen, teilte das UKSH mit.

So seien am Freitag alle planbaren Eingriffe an den Krankenhausstandorten abgesagt und die Ambulanzen geschlossen worden. In den Operationssälen entfielen laut dem Universitätsklinikum insgesamt 137 Eingriffe. Betroffene Patientinnen und Patienten seien informiert worden und individuelle Nachholtermine würden abgestimmt.

Rund 9000 Rechner betroffen

Wie das Uniklinikum mitteilte, waren bereits am Freitagmorgen Maßnahmen zur Entstörung eingeleitet worden. Dazu gehört auch eine Kontaktaufnahme zum Hersteller Crowdstrike. Auf allen betroffenen Rechner wurden der zuständige Client deinstalliert und defekte Systemdaten bereinigt. Insgesamt seien etwa 9000 Rechner im UKSH betroffen gewesen.

«Dank des engagierten Handelns der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen klinischen Bereichen wie den Ambulanzen, den Intensivstationen, den Notaufnahmen, den Stationen, der Apotheke sowie dem Erlösmanagement, dem Facility-Management und der Service Stern Nord war die Patientensicherheit konstant gewährleistet», sagte der CEO des UKSH, Jens Scholz.

Fehler seien innerhalb kürzester Zeit identifiziert und insbesondere die Notaufnahmen, OP-Bereiche, Intensivstationen, Labore, die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, Kreißsäle, Radiologie, die Katheterlabore und die Apotheke bereits am Freitag wieder in Betrieb genommen worden. Die restliche Instandsetzung erfolgte über das Wochenende.