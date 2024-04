Nach Waffenfunden: Strafverfahren gegen 53-Jährigen

Twist (dpa/lni) –

Nach Waffenfunden bei einer Durchsuchung im Emsland hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen 53-Jährigen eingeleitet. Gefunden worden seien teils auch erlaubnispflichtige Waffen und Munition, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem hätten die Beamtinnen und Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz am Mittwoch in einem Wohnhaus in Twist fanden die Polizeibeamten Waffen und Munition «in größerem Umfang». Eigentlich hatte die Polizei das Wohnhaus wegen Ermittlungen zu einem Diebstahl durchsucht. Spezialkräfte stellten die gefundenen Waffen sicher.