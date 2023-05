Nach versuchter Tötung: SEK verhaftet 19-Jährigen

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Monate nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hamburg hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten durchsuchten am frühen Morgen die Wohnung des 19-Jährigen in Hamburg-Billwerder und nahmen den Verdächtigen fest, wie ein Pressesprecher mitteilte. Auch die Wohnung des mutmaßlichen Mittäters in Wilhelmsburg wurde den Angaben nach durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Der 23-Jährige blieb zunächst auf freiem Fuß, wie es weiter hieß. Nach Erkenntnissen der Polizei war es Mitte Februar in Eilbek zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 20-Jähriger von zwei Männern durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde.