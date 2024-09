Nach Verhaftung entwischt – Polizei sucht Tatverdächtigen

Lübeck (dpa/lno) –

Die Polizei Lübeck fahndet nach einem geflüchteten Tatverdächtigen. Der 56-Jährige wurde nach einem Wohnungseinbruch in Großhansdorf (Kreis Stormarn) bereits festgenommen. Am 1. September sei ihm jedoch während polizeilicher Maßnahmen in Lübeck die Flucht gelungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Da sein Aufenthaltsort seitdem unbekannt sei, wurde er nun zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben.

Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach in Wohnungen eingebrochen und dabei Diebstähle begangen zu haben. Er gilt als potenziell gewaltbereit. Laut Polizei wurde er in der Vergangenheit häufig im Großraum Hamburg gesichtet. Daher gelte es als wahrscheinlich, dass er sich auch derzeit wieder dort aufhalte.