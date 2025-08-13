Nach Unglück mit Autokran: B195 teils noch gesperrt

Boizenburg (dpa/mv) –

Nach dem Sturz eines Autokrans in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf die Bundesstraße 195 ist die Fahrbahn teilweise noch gesperrt. Die Galliner Straße sei bis kurz vor den Ortsausgang Boizenburg noch nicht allgemein befahrbar, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Anlieger können den Angaben zufolge einseitig an der Unglücksstelle vorbeifahren, die Bergungsarbeiten sind in Gange.

Ein 200-Tonnen-Autokran war am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände an der B195 umgekippt und mit dem Kranarm über die Bundesstraße gestürzt. Es wurde niemand verletzt. Mit dem Kran sollten nach Informationen der Polizei offenbar Stahlträger gehoben werden. Warum der Autokran umkippte, sei noch unklar, sagte der Sprecher.