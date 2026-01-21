Nach Unfalltod einer Frau – mutmaßlich Beteiligter ermittelt

Lübeck (dpa/lno) –

Nach dem Unfalltod einer 23 Jahre alten Frau am Freitag in Lübeck ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Dies teilten die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mit. Der Mann hatte demnach am Freitag die Polizei informiert, nachdem er die verletzte Frau bemerkt hatte. «Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann mutmaßlich selbst Unfallbeteiligter sein», hieß es.

Die Frau war vergangene Woche lebensgefährlich verletzt auf der Berliner Allee gefunden worden. Sie ist am Sonntag in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Es werde weiterhin geprüft, warum die Frau im Bereich der Bundesstraße 207 unterwegs war und wie die Verletzungen entstanden sein könnten, teilte die Polizei nun mit.