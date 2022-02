Nach Unfall tonnenweise Glas auf A1: Stundenlange Sperrung

Schwerte (dpa/lnw) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 Richtung Bremen hat ein Lastwagen am Montagnachmittag in der Nähe von Schwerte mehrere Tonnen Glas verloren. Die Fahrbahn müsse aufwendig gereinigt werden und bleibe zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte für Stunden gesperrt, sagte ein Dortmunder Polizeisprecher gegen 17.00 Uhr. Drei Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. An dem Unfall seien drei Lastwagen beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Details zum Ablauf waren zunächst nicht bekannt. Es sei mit Behinderungen rund um Schwerte und im Dortmunder Süden durch Ausweichverkehr zu rechnen.

