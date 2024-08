Nach Unfall: Schwertransporter bei Bordesholm wird geborgen

In der Nacht zum Mittwoch war der Schwerlasttransporter auf der Autobahn in Richtung Kiel verunglückt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Bordesholm (dpa/lno) –

Rund fünf Tage nachdem ein Schwerlasttransporter auf der Autobahn 215 nahe Bordesholm verunglückt war, soll am Sonntag die Ladung geborgen werden. Das verunglückte Gefährt hatte Komponenten für Windkraftanlagen geladen und war auf dem Weg von Dänemark unterwegs zu verschiedenen Windparks in Deutschland, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH der dpa.

Während der Bergungsarbeiten am Sonntag ist die Autobahn in Richtung Kiel zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm bis zur Anschlussstelle Blumental für rund zehn Stunden voll gesperrt, teilte der Sprecher mit. Mit einem Kran wird demnach die Ladung – darunter Steuerungsgeräte und Turmteile für Windkraftanlagen – vom Schwerlasttransporter umgeladen und der verunglückte Lastanhänger abtransportiert. Eine Umleitung für Autofahrer ist ausgeschildert.

Getriebe hatte gebrannt

In der Nacht zum Mittwoch war ein Reifen des großen Lastwagen-Aufbaus geplatzt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Neumünster der dpa. Zudem hatte das Getriebe gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Für mehrere Stunden war die Autobahn in Richtung Kiel während der Löscharbeiten gesperrt. Die Ursache für die Pannen war zunächst unklar. Der Tieflader steht laut Polizei seitdem auf dem Seitenstreifen.