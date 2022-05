Nach Unfall: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Lehre (dpa/lni) –

Nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Lehre im Landkreis Helmstedt ist ein 33-jähriger Motorradfahrer am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Der 33-Jährige hatte am Freitagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er geriet in den Gegenverkehr, wo seine Maschine mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 62-jährigen Fahrers zusammenstieß. Der 33-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt.