Nach Unfall mit vier Toten Sperrung der B3 aufgehoben

Eine Mitarbeiterin vom Rettungsdienst schaut in ein Fahrzeugwrack, das auf der Bundesstraße 3 bei Dransfeld steht. Foto: Stefan Rampfel/dpa

Dransfeld (dpa) – Nach dem Unfall mit vier Toten auf der Bundesstraße 3 bei Dransfeld im Landkreis Göttingen hat die Polizei die Vollsperrung aufgehoben. Zuvor hätten ein Sachverständiger der Dekra und Beamte der Polizei Hann. Münden die Unfallstelle begutachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. In Dransfeld waren am Samstagabend vier Menschen beim Frontalzusammenstoß zweier Autos gestorben. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen, an denen drei Autos beteiligt waren. Insgesamt wurden zwei weitere Menschen schwerst und fünf leicht verletzt.

Die Leichen eines 65-Jährigen und seiner 62 und 86 Jahre alten Mitfahrerinnen wird die Staatsanwaltschaft Göttingen den Angaben zufolge möglicherweise am Montag zur Bestattung freigeben. Der Leichnam der 23 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacherin sowie die fünf beteiligten Fahrzeuge blieben vorerst für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Mitteilung