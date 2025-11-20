Nach Unfall mit 7-Jähriger: Unbekannter begeht Fahrerflucht

Gettorf (dpa/lno) –

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Auto angefahren worden. Der unbekannte Fahrer beging am Mittwochnachmittag Fahrerflucht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Mädchen mit ihrem Roller bei Grün über die Straße gefahren, als das Auto sie – möglicherweise durch Schnee ins Rutschen geraten – anfuhr. Der oder die Unbekannte fuhr weiter. Das Kind wurde leicht verletzt, konnte jedoch noch alleine nach Hause fahren.