Nach Überfall auf Seniorin noch keine Spur von Täterin

Hannover (dpa/lni) –

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf eine Seniorin an Heiligabend in Hannover weiter nach der Täterin. Die 84-Jährige war einen Tag später im Krankenhaus gestorben. «Wir haben noch keine heiße Spur zur Täterin», sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Bislang gebe es nur wenige Hinweise. Die Beamten hoffen weiter auf Zeugen, die sich noch melden.

Die Seniorin wollte laut Polizei am Samstag ihre Wohnung verlassen, als sie eine Frau im Hausflur bemerkte und zurück in ihre Wohnung ging. Die Frau sei der 84-Jährigen gefolgt und habe ihr gegen die Hüfte getreten. Die Seniorin stürzte, die Unbekannte lief durch die Wohnung und floh dann. Die 84-Jährige wählte den Hausnotruf und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie dann starb.

Eine Obduktion solle nun klären, ob die Todesursache in Zusammenhang mit dem Überfall stehe, sagte der Polizeisprecher. Das Obduktionsergebnis wird für Anfang Januar erwartet. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge.