Nach Überfall auf Juwelier – Mutiger Zeuge hält Räuber fest

Hamburg (dpa/lno) –

Dank des couragierten Eingreifens eines Zeugen hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber in Hamburg-Harburg festnehmen können. Der 44-Jährige soll am Freitagabend ein Juweliergeschäft in der Nähe des Phoenix-Centers überfallen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben, wie die Polizei mitteilte. Er sei maskiert direkt zum Verkaufstresen gegangen und habe Angestellte und Kunden unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Dann schlug er mit einer Eisenstange eine Vitrine ein, entnahm den Schmuck und flüchtete.

Einem 24-jährigen Passanten sei die Situation aufgefallen, hieß es. Der junge Mann verfolgte den Tatverdächtigen und hielt ihn fest, obwohl sich der 44-Jährige mit der Eisenstange zur Wehr setzten. Mit Unterstützung durch einen Sicherheitsmitarbeiter brachte der Passant den Räuber dann zu Boden, gemeinsam hielten die beiden ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 24-Jährige erlitt bei seinem Einsatz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten stellten das Raubgut und die Eisenstange sicher. Gegen den 44-Jährigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.