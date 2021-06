Nach Überfall auf Juwelier in Sögel 35-Jähriger in U-Haft

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Sögel (dpa/lni) – Rund zwei Jahre nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Sögel im Emsland ist die Tat aus Sicht der Ermittler aufgeklärt. Ein 35-Jähriger sitzt deshalb in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach werfen die Ermittler dem Mann vor, den Ladeninhaber am 19. März 2019 mit einem Schlachtermesser bedroht zu haben. Er soll den Mann mit Kabelbindern und Klebeband gefesselt und Geld sowie Goldschmuck im Wert von etwa 2800 Euro gestohlen haben. Den Ermittlungen zufolge flüchtete der Verdächtige mit dem Auto des Geschäftsbetreibers.

Die Polizei kam dem 35-Jährigen auf die Spur, weil er im August 2019 in Kirchberg an der Murr in Baden-Württemberg eine vergleichbare Tat verübt haben soll. «Dank der äußerst peniblen Spurensicherung im Zusammenhang mit den beiden geschilderten Taten, konnte der Zusammenhang zwischen den beiden Fällen hergestellt werden», hieß es in der Mitteilung. Der Tatverdächtige wurde an seinem Wohnort in Bad Zwischenahn festgenommen.

