Nach Überfall auf 15-Jährige: Polizei fahndet mit Fotos

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Überfall auf eine 15-Jährige in Hamburg-Billstedt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Die Polizei veröffentlichte am Freitag drei Bilder einer Überwachungskamera, die einen jungen Mann in einem Bus zeigen. Den Angaben zufolge steht er im Verdacht, die Jugendliche am vergangenen Sonntagmorgen in sexueller Absicht überfallen zu haben.

Der Täter soll mit der Jugendlichen aus einem Bus ausgestiegen und ihr gefolgt sein. Dann habe er sie unvermittelt angegriffen und ihr mehrere Schläge versetzt. Vermutlich aufgrund ihrer Gegenwehr und ihrer lauten Hilfeschreie habe er von ihr abgelassen und sei geflüchtet. Die Jugendliche wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat und zum mutmaßlichen Täter.