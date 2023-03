Nach Turnhallenbrand: drei Jugendliche unter Tatverdacht

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Feuer in einer Turnhalle in Kiel-Hassee hat die Polizei drei Jugendliche als Tatverdächtige identifiziert. Es handelt sich um zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie müssen sich nun in einem Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung verantworten.

Die drei sollen Anfang März ein Feuer im Toilettenbereich einer Sporthalle gelegt haben, während mehrere Gruppen darin trainierten. Alle Anwesenden kamen ohne Verletzungen davon. Den Angaben zufolge war durch den Brand aber ein erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Zusammenhang zu weiteren Bränden im Stadtteil Hassee sei laut Polizei zunächst nicht erkennbar.