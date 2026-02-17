Nach Trainerwechsel: Auch Duarte verlässt Werder Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Nach der Freistellung des ehemaligen Cheftrainers Horst Steffen beendet der Fußball-Bundesligist Werder Bremen mit sofortiger Wirkung auch die Zusammenarbeit mit Assistenz-Coach Raphael Duarte. Das teilte der Club nach einem Gespräch des 29-jährigen Luxemburgers mit Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz mit. Steffen musste Anfang Februar beim aktuellen Tabellen-16. seinen Posten räumen.

Duarte war zu Beginn der laufenden Saison gemeinsam mit Steffen von der SV Elversberg nach Bremen gekommen. In der Konstellation mit dem neuen Trainer Daniel Thioune hätten sich aber die Aufgaben und Verantwortlichkeiten verändert. Clemens Fritz: «In unserem Gespräch sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, da sich auch Raphaels Vorstellungen von seinen Aufgaben von der aktuellen Tätigkeit unterscheiden.»