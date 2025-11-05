Nach Trainer-Standpauke: THW Kiel im Viertelfinale

Balingen (dpa/lno) –

Titelverteidiger THW Kiel steht im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals. Der Rekordsieger setzte sich mit einigen Mühen 41:36 (21:17) beim Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten durch. Bester Werfer der Norddeutschen war Harald Reinkind mit acht Treffern. Für die Gastgeber, die im vergangenen Wettbewerb überraschend den dritten Platz belegt hatten, waren Sascha Pfattheicher und Tobias Heinzelmann ebenfalls je achtmal erfolgreich.

Der THW, der in Nationaltorhüter Andreas Wolff einen starken Rückhalt hatte, setzte sich in der Mitte der ersten Hälfte etwas ab. Von 5:5 (10. Minute) zogen die Kieler auf 10:7 (14.) davon. Nach der Pause verlor Kiel dann aber den Faden. «Wir arbeiten nicht», herrschte THW-Trainer Filip Jicha seine Schützlinge während einer Auszeit an, nachdem Balingen zum 25:25 (38.) ausgeglichen hatte. Wenig später ging der HBW sogar mit 28:26 (42.) in Führung.

Ellefsen á Skipagøtu bringt Tempo in das Kieler Spiel

Jicha brachte jetzt Elias Ellefsen á Skipagøtu. Der 23-Jährige sorgte für mehr Tempo im Spiel der Kieler. Mit dem Treffer zum 38:33 (55.) hatte der Färinger dann auch für die Vorentscheidung gesorgt.

Die Partien des Viertelfinales werden am Donnerstag nach dem Spiel des deutschen Meisters Füchse Berlin gegen den ThSV Eisenach ausgelost. Terminiert sind die Begegnungen in der Runde der besten acht Teams für den 17. und 18. Dezember. Die Endrunde findet am 18. und 19. April 2026 in Köln statt.