Nach Tötungsdelikt fahndet Polizei nach mutmaßlichem Täter

Ein Mitarbeiter beitritt ein Haus zur Spurensicherung. Foto: -/nwm-tv/dpa/Archivbild

Rieste (dpa/lni) – Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Täter im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Rieste bei Osnabrück ist die Polizei mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit gegangen. Gesucht werde ein 27 Jahre alter Mann aus Rieste, der in einem roten Auto flüchtig sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der gesuchte Mann sei 1,90 Meter groß, habe eine kräftige, korpulente Statur, eine rötliche Haarfarbe und trage mitunter eine Brille. Von dem Gesuchten gehe keine Gefahr für unbeteiligte Dritte aus, hieß es.

Am Sonntag war eine 82 Jahre alte Frau von Angehörigen leblos in ihrer Wohnung in Rieste gefunden worden, die durch Fremdeinwirkung gestorben war. Als dringend Tatverdächtiger gilt der gesuchte 27 Jahre alte Mann.

