Nach Tod von 17-Jährigem: Todesursache war Ertrinken

Otter (dpa/lni) –

Nach dem Fund eines toten 17-Jährigen in einem Bach in Otter im Landkreis Harburg haben die Ermittler die Todesursache festgestellt. Der Jugendliche sei auf dem Nachhauseweg in der Dunkelheit in den betonierten Bach gestürzt, habe das Bewusstsein verloren und sei im flachen Wasser ertrunken, teilte die Polizei am Morgen mit. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten aus und gehen von einem tragischen Unglücksfall aus.

Der Jugendliche war laut Polizei am vorletzten Wochenende in der Nacht auf Sonntag mit einem Fahrrad auf dem Weg von einer privaten Veranstaltung nach Hause. Der Unfall passierte an einer Hauptstraße. Ein Zeuge hatte den 17-Jährigen in dem etwa einen Meter tiefen Bach entdeckt. Zur Feststellung der genauen Todesursache hatte das Amtsgericht Stade auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.