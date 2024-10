Nach Tankstellenüberfällen – Tatverdächtiger festgenommen

Pönitz (dpa/lno) –

Ein 25 Jahre alter Mann soll in den vergangenen Tagen mehrere Überfälle auf Tankstellen in den Kreisen Ostholstein und Segeberg verübt haben. Der Tatverdächtige sei bei einem Überfall am Montagabend in Pönitz festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck mit. Am Dienstag ordnete das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes in Bezug auf die Tankstelle in Pönitz und aufgrund von Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Wegen drei weiterer Taten gilt der Mann den Angaben zufolge ebenfalls als tatverdächtig.

Begonnen hatte die Serie am 22. September in Geschendorf, als ein Mann nachmittags die Tankstelle nahe der Autobahn betrat und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte, wie die Polizei weiter mitteilte. Gut 24 Stunden später wurde eine Tankstelle in Ahrensbök überfallen und am 28. September eine Tankstelle in Stockelsdorf.

Die Taten liefen demnach meist ähnlich ab. Nach Auswertungen von Videoaufzeichnungen und Zeugenhinweisen geriet der 25-Jährige aus dem Kreis Segeberg in Verdacht.