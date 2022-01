Nach Sturmfluten Dünenabbrüche auf nordfriesischen Inseln

Westerland (dpa/lno) – Das Sturmtief «Nadia» und die Sturmfluten am Wochenende haben zu Dünenabbrüchen auf den nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr und Amrum geführt. Diese seien aber eher leichter bis mittlerer Kategorie, sagte ein Sprecher des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der genaue Schaden könne wegen der weiterhin hohen Wasserstände erst in den kommenden Tagen ermittelt werden. Da die Halligen den Angaben zufolge noch überflutet sind, können etwaige Schäden dort noch nicht beurteilt werden.

An den Deichen der Westküste gibt es den Angaben zufolge nur leichtere Sodenschäden und Treibselanfall. «Die Deiche waren zu keiner Zeit gefährdet», sagte LKN-Direktorin Birgit Matelski. «Im Wesentlichen wird uns die Räumung des Treibsels in den kommenden Wochen beschäftigen. Die Schäden sind in einem überschaubaren Rahmen geblieben.»

An den ostfriesischen Inseln hat «Nadia» ebenfalls Sandverluste verursacht. Es habe erwartbare Abbrüche an den Sanddepots gegeben, die die Randdünen der Inseln schützen, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag auf dpa-Anfrage. Das genaue Ausmaß sei aber noch nicht bekannt, aktuell liefen dazu Vermessungen, hieß es.

