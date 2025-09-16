Nach Sturmböen: Experten sichern lose Fassade im 30. Stock

Experten waren in Hamburg im Einsatz, um lose Fassadenteile an einem Hochhaus zu sichern. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Lose Fassadenteile im 30. Stockwerk eines Hochhauses haben Spezialkräfte der Feuerwehr in Hamburg beschäftigt. An einem Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd waren sogenannte Höhenretter im Einsatz, um das Gebäude zu sichern und Passanten vor herabstürzenden Teilen zu schützen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Wie lange der Einsatz dauerte und ob der erste Herbststurm der Saison die Teile an der Außenwand gelöst hatte, war zunächst unklar.