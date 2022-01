Nach Sturm: Umweltbehörde warnt vor Gefahren im Wald

Hamburg (dpa/lno) – Nach Sturmtief «Nadia» warnt die Umweltbehörde davor, die Hamburger Wälder zu betreten. Die Auswirkungen des Sturms seien derzeit noch nicht abschätzbar und die Sichtung der teilweise erheblichen Schäden noch nicht abgeschlossen, teilte die Behörde am Montag mit. Manche Gefahren sind demnach nicht auf den ersten Blick erkennbar. So könnten bei leichtem Wind immer noch Bäume umkippen oder Äste aus den Kronen fallen. Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten Wälder erst wieder betreten, wenn die Schäden beseitigt sind.

Sturmtief «Nadia» war am Wochenende mit teils orkanartigen Böen über Norddeutschland gezogen. Polizei und Feuerwehr waren in Hamburg und Schleswig-Holstein mehr als 2500 Mal im Einsatz. An der Nordseeküste und der Elbe hat es zwei zum Teil schwere Sturmfluten gegeben. Der Fischmarkt in Hamburg wurde zweimal überflutet. Zudem gab es massive Probleme im Bahnverkehr. Auch Fährverbindungen wurden gestrichen.

