Nach stürmischem Jahresbeginn fahren Fähren wieder

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem stürmischen Start in das neue Jahr hat sich das Wetter in Niedersachsen beruhigt. Fähren zu den ostfriesischen Inseln sollen nun wieder regulär fahren. Am ersten Tag des neuen Jahres war der Fährverkehr zwischen Neuharlingersiel im Landkreis Wittmund und der Insel Spiekeroog vorübergehend eingestellt worden, wie die Nordseebad Spiekeroog GmbH auf der Homepage mitteilte. Wie der NDR berichtete, waren am Neujahrstag wegen des Wetters auch Verbindungen zur Insel Borkum gestrichen oder verschoben worden.

Für den Brocken im Harz galt am Neujahrstag die höchste von vier Unwetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Oberhalb von 1.000 Metern könnten den gesamten Tag über Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde auftreten, hieß es. Bahnen fuhren deshalb nicht auf den Brocken. Heute wurden auf der Homepage der Harzer Schmalspurbahnen keine Ausfälle genannt.

Nach der Vorhersage des DWD soll es in Niedersachsen weiter windig bleiben, auf den Inseln und an der Küste werden bis Freitag auch stürmische Böen, teilweise auch Sturmböen erwartet.