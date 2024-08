Nach Streit in Nachtclub: Zwei Männer mit Auto angefahren

Timmendorfer Strand (dpa) –

Nach einem Streit in einem Nachtclub im schleswig-holsteinischen Timmendorfer Strand soll ein 22 Jahre alter Niedersachse zwei Männer mit seinem Luxuswagen angefahren haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die beiden 26 und 27 Jahren alten Männer aus dem Kreis Ostholstein nach den Geschehnissen in der Nacht zum Sonntag in Krankenhäuser gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Männer zuvor im Club eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Lüneburg in Niedersachsen unsittlich berührt haben. In der Folge soll es zum Streit zwischen dem Duo und den Begleitern der Frau gekommen sein. Der 26-Jährige und der 27-Jährige sollen sich im Zuge des Streits zu Fuß entfernt haben.

Von hinten angefahren

Dann soll der 22-Jährige mit seinem Wagen auf den Gehweg gefahren sein und den 26-Jährigen von hinten angefahren haben. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich an den Händen. Er soll anschließend durch das geöffnete Fenster den Fahrer aus dem niedersächsischen Kreis Uelzen angegriffen haben. Der wiederum setzte zurück und verletzte den 27-Jährigen ebenfalls mithilfe seines Wagens.

Der Kriminaldauerdienst aus Lübeck sicherte am Tatort umfangreiche Spuren. Den Wagen des Niedersachsen stellte die Polizei sicher. Beamte schrieben Anzeigen wegen Verdachts eines möglichen sexuellen Übergriffs, der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.