Nach Stadtfest in Hamburg – drei Verletzte bei Schlägerei

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Schlägerei nach einem Straßenfest im Hamburger Stadtteil Winterhude sind in der Nacht drei junge Männer verletzt worden. Das Stadtteilfest am Mühlenkamp sei zunächst friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. Gegen 1 Uhr nachts sei jedoch eine Gruppe junger Männer in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei, bei der bis zu drei Personen verletzt wurden. «Ein Mann wurde durch eine abgebrochene Glasflasche an der Schulter verletzt», sagte ein Sprecher. Warum der Streit ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Tatverdächtigen flüchteten jedoch unerkannt.