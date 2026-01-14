Nach Spielabsage: HSV spendet Essen an Hilfseinrichtungen

Durch Tauwasser infolge des starken Wintertreibens im Norden sind Beulen in der Dachmembran des Hamburger Volksparkstadions erkennbar. Nils Heitmann/HSV/dpa

Hamburg (dpa) –

Nach der kurzfristig abgesagten Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen hat der norddeutsche Fußball-Club einen Teil des für das Spiel vorbereiten Essens an Hilfseinrichtungen gespendet. Leberkäse- und Fischbrötchen sowie Backwaren seien kurzerhand für die Verteilung in Transporter verladen worden, teilte der HSV einen Tag nach der Spielabsage mit.

Insgesamt seien bei Einrichtungen wie der Hamburger Wärmestube, der Bahnhofsmission und der Hamburger Tafel 750 Menschen erreicht und versorgt worden. «Nach der kurzfristigen Spielabsage war für uns klar, verantwortungsbewusst zu handeln und die vorbereiteten Speisen weiterzugeben, um andere Menschen zu unterstützen», wurde HSV-Vorstand Eric Huwer zitiert.

Droht die nächste Spielabsage?

Der Grund für die Spielabsage lag an dem gestauten Tauwasser auf der Dachmembran des Volksparkstadions. Dadurch hatten sich Beulen gebildet. Ein Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie abgesagt wurde.

Am Mittwochvormittag prüfte der Club, ob durch das gesammelte Tauwasser infolge des starken Schneefalls im Norden möglicherweise sogar Schäden an der Membran entstanden sind. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht schon das nächste Heimspiel der Norddeutschen gegen Borussia Mönchengladbach an. Ob der Partie die nächste Absage droht, war am Mittag noch nicht klar.

Offen ist auch der Nachholtermin für das Spiel gegen Leverkusen. Erschwert werden dürfte die Situation dadurch, dass der Club aus dem Rheinland noch in der Champions League und im DFB-Pokal vertreten ist.