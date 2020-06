Nach Sommerferien wieder regulärer Schulunterricht im Norden

Ein Schüler meldet sich im Unterricht. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – An Schleswig-Holsteins Schulen soll zum Start des kommenden Schuljahres im August der Regelbetrieb wieder starten – allerdings unter Corona-Bedingungen. In allen Schularten und -Jahrgängen finde dann wieder Unterricht nach der Stundentafel unter regulären Bedingungen statt, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag. Den Schülern soll das Erreichen aller Abschlüsse ermöglicht werden. Dabei setzt Prien auf das Kohortenprinzip in allen Jahrgangsstufen. Auch Klassenfahrten seien grundsätzlich möglich. Die Landesregierung will zudem zehn Millionen Euro zusätzlich bereitstellen für zusätzliches Personal. 1600 Lehrer (sechs Prozent) gehören zu den Risikogruppen.