Nach Sieg in Gießen: Towers-Coach Calles dankt seinem Team

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann vorerst aufatmen. Nach drei Niederlagen in Serie haben die Hanseaten mit dem 95:78 (41:46) bei den Jobstairs Gießen 46ers am Sonntagabend Zuversicht getankt. «Der Dank geht an meine Spieler und an ihren starken Kampf in der zweiten Halbzeit», sagte Trainer Pedro Calles. Nach dem Ende der Negativserie dürfte die Trainingsarbeit für Calles in den kommenden Tagen einfacher werden. In zwei Wochen empfangen die Hamburger das Spitzenteam aus Ludwigsburg.

Gegen Gießen hatte es in der ersten Halbzeit nicht nach dem klaren Erfolg ausgesehen. Zu Beginn des zweiten Viertels lagen die Hanseaten mit zehn Punkten zurück. Dass der Abstand nicht noch größer wurde, lag an guten Angriffsaktionen der Gastgeber, aber auch an etlichen Fehlversuchen der Gießener.

Dass die Gastgeber in der ersten Halbzeit aber neun Rebounds hatten, sei zu viel gewesen, sagte Justus Hollatz. «Das hat der Coach angesprochen. Es wurde ein bisschen lauter. Und ich glaube, wir haben die richtige Reaktion gezeigt.»

Binnen fünf Minuten konnten die Hamburger den 41:46-Pausenrückstand in eine 59:55-Führung umwandeln und die Gießener Offensivaktionen meist stoppen. «Wir haben Gießen nicht mehr die leichten Würfe erlaubt», sagte Hollatz. Während Calles betonte: «Wir haben uns in der Halbzeit zusammengerauft.»

