Nach Serie von Hasskriminalität: 40-Jähriger verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Serie von rassistisch und antisemitisch motivierten Beleidigungen und Angriffen hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 40-Jährigen habe das Amtsgericht einen Haftbefehl erlassen, der am Dienstag im Stadtteil Horn vollstreckt worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im Dezember 2022 soll der Mann in einem Linienbus rassistische Beleidigungen geäußert und einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im Februar dieses Jahres soll er Fahrgäste in einem Bus antisemitisch beleidigt haben. Bei einem ähnlichen Vorfall am Busbahnhof Hamburg-Horn im selben Monat habe er zwei Personen jeweils mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Juni soll er Passanten an einer Bushaltestelle antisemitisch beschimpft haben. Im Bus habe er den Hitlergruß gezeigt und gerufen.

Der Haftbefehl wurde wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz im Landeskriminalamt.