Nach Schuss auf St. Pauli – Opfer außer Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Der am Samstag auf St. Pauli durch einen Schuss verletzte Mann ist außer Lebensgefahr. Der am Bauch getroffene 29-Jährige wurde durch eine Notoperation gerettet, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Vor der Tat war es den Angaben zufolge in einem Lokal zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen, in dessen Verlauf dann geschossen wurde. Die Polizei hatte das Alter des Verletzten zunächst mit 35 angegeben.

Der Täter ist weiter auf der Flucht. «Die Ermittlungen dauern an», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen den Männern eine Vorbeziehung bestand.

Nach der Tat in der Nähe der Reeperbahn hatten Rettungskräfte der Feuerwehr den Verletzten vor Ort versorgt und in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Polizeihubschrauber und Diensthunden war nach dem Täter gesucht worden.