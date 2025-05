Nach Schüssen in Rendsburg: Mann in Straßburg festgenommen

Rendsburg (dpa) –

Nach Schüssen auf zwei Männer im schleswig-holsteinischen Rendsburg ist ein dritter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 21-Jährige wurde am Vortag im französischen Straßburg festgesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann war mit internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Am Montag wurden nach Angaben der Polizei in Rendsburg an einer Bushaltestelle nahe der Nobiskrug-Werft mehrere Schüsse auf zwei junge Männer abgegeben, die gemeinsam im Auto saßen. Zwei Tatverdächtige sind bereits festgenommen worden, der nun dritte Verdächtige soll nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler als Hintermann an der Tat beteiligt gewesen sein. Er wird laut Polizei nach Deutschland ausgeliefert.