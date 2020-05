Nach Schüssen in Glinde zwei Männer noch auf der Flucht

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Glinde (dpa/lno) – Nach der blutigen Auseinandersetzung an einem Golfplatz in Glinde im Kreis Stormarn, bei der am Donnerstag ein 40 Jahre alter Mann aus Hamburg und ein 25-Jähriger aus Glinde schwer verletzt worden waren, haben die Ermittler erste Erkenntnisse zum Tathergang. Gegen den 25-Jährigen sei bereits am Freitag Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zwei weitere Tatbeteiligte seien noch auf der Flucht, gegen sie wird weiter ermittelt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 25-Jährige den 40-jährigen Hamburger telefonisch für ein Gespräch nach Glinde in der Nähe des Golfplatzes bestellt. Dort sei es nach einem verbalen Streit zu einem Angriff des 25-Jährigen und seiner beiden noch flüchtigen Begleiter auf den Hamburger gekommen, wogegen sich dieser mit einem Messer zur Wehr gesetzt habe. Beim Zurückweichen sollen sowohl der Glinder als auch einer seiner Begleiter auf den Hamburger geschossen haben, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Der Hamburger wurde von vier Schüssen getroffen, der 25-Jährige wurde durch einen Messerstich schwer verletzt. Einer der Begleiter des Glinders soll den Abgaben zufolge auch eine Axt dabeigehabt haben, die aber nicht eingesetzt worden sei. Zum eigentlichen Grund des Streits machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.

