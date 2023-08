Nach Schüssen an Haltestelle: Prozess gegen 22-Jährigen beginnt

Hannover (dpa/lni) –

Ein 34 Jahre alter Mann wird an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover erschossen, als er einen Streit schlichten will: Ab Dienstag (9.00 Uhr) muss sich ein 22-Jähriger wegen Totschlags und Verstoßes gegen das Waffengesetz am Landgericht Hannover verantworten. Der junge Mann stehe unter Verdacht, am 28. Februar im Stadtteil Döhren mindestens zwei Mal auf den 34-Jährigen geschossen zu haben, teilte das Landgericht mit. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb kurz nach der Tat. Der 22 Jahre alte deutsche Staatsbürger war etwa eine Woche nach der Tat in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen worden.

Nach Angaben des Gerichts sollen zunächst der Verdächtige und der Bruder des späteren Opfers an der Haltestelle in einen Streit geraten sein. Der 34-Jährige ging dazwischen, dann soll der 22-Jährige geschossen haben.