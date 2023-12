Nach Schneefällen entspannt sich Lage in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage hat sich die Lage in Hamburg nach Angaben der Stadtreinigung am Mittwoch etwas entspannt. «Wir sind sehr viel besser durchgekommen», sagte ein Sprecher am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Im Moment gebe es keine Gefahrenmeldung der Wetterdienste, deshalb hoffe man auf Entspannung. Die Stadtreinigung bleibe aber in Rufbereitschaft.

Auch die Verkehrsleitzentrale registrierte bis zum Mittag keine höhere Zahl von Autounfällen. Bei der Feuerwehr gab es ebenfalls keine besonderen, wetterbedingten Einsätze. «Die Hamburger können ganz gut umgehen mit dem Schnee», sagte ein Sprecher.

Der Flugbetrieb in Hamburg verlief nach Angaben des Airports vom Mittwochmittag reibungslos. «Unser Winterdienst-Team am Hamburger Flughafen ist heute wieder seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um Pisten und Vorfelder von Eis und Schnee freizuhalten», teilte eine Sprecherin mit. «Der Luftverkehr ist jedoch sehr eng vernetzt, sodass es nie ganz auszuschließen ist, dass wetterbedingte Einschränkungen an anderen Flughäfen auch kleinere Verzögerungen mit sich bringen.»