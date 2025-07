Nach Reparatur: Alter Elbtunnel wieder geöffnet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach fünf Tagen Vollsperrung ist der Alte Elbtunnel seit Freitagnachmittag wieder geöffnet. Das hat ein Sprecher der Hamburg Port Authority (HPA) mitgeteilt. Von 5.30 Uhr am Montag bis 15.00 Uhr am Freitag hatten Fußgänger und Fahrradfahrer den St. Pauli Tunnel nicht benutzen können. Grund seien Asphaltierungsarbeiten in der Schachtsohle gewesen, sagte der HPA-Sprecher.

Bei den Arbeiten seien zeitweise gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt worden, deshalb sei die vollständige Sperrung notwendig geworden. Nun seien die Arbeiten wie geplant beendet worden, alles sei glattgelaufen, sagte der Sprecher. Radfahrer waren über die Freihafenelbbrücke umgeleitet worden. Seit 15.00 Uhr am Freitag können sie den Alten Elbtunnel wieder nutzen, ebenso wie die Fußgänger.