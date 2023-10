Nach Rekordhochwasser entspannt sich Lage in Flensburg

Die Straßen in der Innenstadt sind überflutet. Frank Molter/dpa

Flensburg (dpa) –

Flensburg hat das Jahrhunderthochwasser überstanden. Der Wind hat deutlich nachgelassen, das Wasser ist zurückgegangen, wie ein Sprecher der Stadt am Samstagvormittag mitteilte. Der Wasserstand hatte in der Nacht den Angaben zufolge bei einem Rekordpegelstand von 2,30 Meter über Normal gelegen, erwartet worden waren 2,0 Meter. Am Samstag lag der Pegel bei 1,40 Meter.

Die Nacht sei den Umständen entsprechend relativ ruhig verlaufen mit nur kleineren Einsätzen. So habe es etwa wegen eines Kabelbrands ein Feuer im Überflutungsgebiet gegeben. Außer einer leicht verletzten Person bei der Feuerwehr habe es keine Verletzten gegeben.

Insgesamt seien am Freitag etwa 250 Kräfte im Einsatz gewesen. Sie begannen am Samstag mit Pumpeneinsätzen, Sicherungstätigkeiten und Aufräumarbeiten. Auch die Folgen des Sturmes mussten beseitigt werden.

Der Strom war nach Angaben der Stadt am Vormittag in einem Teil des Hochwassergebietes noch abgeschaltet. Die Stadtwerke würden ihn abhängig vom Wasserstand im Laufe des Tages wieder einschalten. Sobald der sinkende Wasserstand es zulässt, sollen auch gesperrten Straßen sukzessive wieder freigegeben werden.

Oberbürgermeister Fabian Geyer zeigte sich erfreut, dass außer bei einer Person bei der Feuerwehr keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen seien. Er bedankte sich bei allen Einsatzkräften für den «großartigen Einsatz» und den Menschen in Flensburg, die umsichtig und besonnen gehandelt hätten.