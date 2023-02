Nach Raub an Neujahr: Tatverdächtiger festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem schweren Raub in Hamburg-Stellingen hat die Polizei nun einen 25 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Neujahrsabend einen 28-Jährigen in einer Wohnung überfallen zu haben, teilte die Polizei Hamburg am Freitag mit. Der Tatverdächtige hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem Opfer unter dem Vorwand verabredet, sexuelle Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Nachdem die zwei Männer die Wohnung betreten hatten, habe er den 28-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, ihm Wertgegenstände auszuhändigen. Der Räuber flüchtete anschließend mit dem erlangten Raubgut von zwei Smartphones und Bargeld, wie es hieß. Das Opfer wurde bei der Tat nicht verletzt.

Nachdem Ermittlungen den 25 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert hatten, wurde dieser am Donnerstagnachmittag im Zuge eines Haftbefehls festgenommen. Dabei wurden unter den festgestellten Beweismitteln auch zwei Gaswaffen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.