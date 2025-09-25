Nach Psychiatrie-Flucht: Hinweise ohne richtige Spur

Ob der Gesuchte noch in Osnabrück ist oder bereits in einer anderen Region, ist laut Polizei nicht klar. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Stade/Osnabrück (dpa/lni) –

Für die Fahndung nach einem aus einer Psychiatrie geflüchteten Mann bekommt die Polizei weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung. «Die richtig heiße Spur war aber bisher nicht dabei», sagte ein Polizeisprecher in Stade am Morgen. Der 35-Jährige war am Dienstagvormittag aus der Klinik in Osnabrück entkommen. Er war dort aufgrund einer gerichtlichen Anordnung untergebracht.

Die Polizei bittet weiterhin um Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Ob der Gesuchte noch in Osnabrück ist oder bereits in einer anderen Region, sei nicht klar. Am Mittwoch hatte ein Polizeisprecher erklärt, dass sich die meisten Hinweise auf Osnabrück beziehen, es aber welche etwa aus dem Hamburger Umland gebe.

Die Ermittler haben ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Menschen sollten ihn aber nicht ansprechen. Aufgrund einer Erkrankung des Mannes sei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, teilte die Polizei mit.

Nach einem «Bild»-Bericht soll der 35-Jährige im November 2019 einen anderen Mann im Landkreis Stade mit einem Messer getötet haben. Die Polizei wollte dazu keine Angaben machen.