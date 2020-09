Nach Pokal-Überraschung: Braunschweig gewinnt auch Testspiel

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Halle (dpa/lni) – Nur einen Tag nach der Pokal-Überraschung gegen Hertha BSC hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ein Testspiel beim Halleschen FC mit 3:1 (2:0) gewonnen. Manuel Schwenk (17.) und zweimal Nick Proschwitz (23./58.) schossen am Samstag die Tore gegen den Drittliga-Club. Halle verkürzte durch Jan Raphael Shcherbakovski (88.) nur noch zum 1:3. Bis auf Felix Burmeister und Iba May setzte Eintracht-Trainer Daniel Meyer in dieser Partie ausschließlich Spieler ein, die am Freitagabend beim 5:4-Erfolg gegen den Berliner Bundesligisten nicht zum Einsatz gekommen waren.

